Марченко пробился в финал квалификации на турнире ATP

Украинский теннисист Илья Марченко (№152 ATP) стартовал с победы в квалификации турнира ATP 250 в Болгарии.
На старте отбора украинец одолел соперника из первой сотни мирового рейтинга – Марко Чеккинато из Италии (№83 ATP).
София. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:3, 6:3
За путевку в основу Марченко сразится с седьмым сеяным Томашом Махачом из Чехии (№138 ATP).
Источник — Sport.ua
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