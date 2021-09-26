Марченко пробился в финал квалификации на турнире ATP

Украинский теннисист Илья Марченко (№152 ATP) стартовал с победы в квалификации турнира ATP 250 в Болгарии.



На старте отбора украинец одолел соперника из первой сотни мирового рейтинга – Марко Чеккинато из Италии (№83 ATP).



София. Полуфинал квалификации

Илья Марченко (Украина) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:3, 6:3



За путевку в основу Марченко сразится с седьмым сеяным Томашом Махачом из Чехии (№138 ATP).