Матч Бавария – Динамо обслужит итальянская бригада судей

УЕФА назначила бригаду судей на матч второго тура Лиги чемпионов «Бавария» - «Динамо», который состоится в среду, 29 сентября в Мюнхене.

Поединок обслужит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуидой. Ассистенты – Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Четвертый арбитр – Фабио Мареска. Арбитр ВАР – Маурицио Мариани. Ассистент арбитра ВАР – Паоло Валери.

Отметим, что только вчера, 26 сентября, Гуида обслуживал римское дерби между «Лацио» и «Ромой» в шестом туре Серии А.