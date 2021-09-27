Матч Бавария – Динамо обслужит итальянская бригада судей

Главный арбитр – Марко Гуида

  • 27.09.2021 15:52
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Матч Бавария – Динамо обслужит итальянская бригада судей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Гуида

УЕФА назначила бригаду судей на матч второго тура Лиги чемпионов «Бавария» - «Динамо», который состоится в среду, 29 сентября в Мюнхене.

Поединок обслужит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуидой. Ассистенты – Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Четвертый арбитр – Фабио Мареска. Арбитр ВАР – Маурицио Мариани. Ассистент арбитра ВАР – Паоло Валери.

Отметим, что только вчера, 26 сентября, Гуида обслуживал римское дерби между «Лацио» и «Ромой» в шестом туре Серии А.

Источник — УЕФА

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