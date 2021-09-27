Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Жаль, что болельщиков Металлиста закрыли за забором»

Полузащитник «Металлиста» Евгений Подлепенец поделился эмоциями после разгромной победы над «Кривбассом» (5:0) в центральном матче 10-го тура Первой лиги.

— Очень хорошая игра в нашем исполнении. «Кривбасс» начал навязывать нам борьбу, делать много длинных передач, но мы с этим справились. Первый тайм был более равный, во втором мы полностью взяли игру под свой контроль и сделали большую разницу в этом матче.

— Ты сегодня стал соавтором первого гола. Давай вспомним этот момент.

— Пошла передача на дальнюю штангу, Мизюк сбросил головой, я просто выпрыгнул и ударил по воротам, случился рикошет — и гол.

— Поединок против «Кривбасса» для вас был принципиальным? Как и победа в нем.

— Да, конечно, очень принципиальный матч, особенно в Кривом Роге, где все болели за «Кривбасс». Жаль, что наших болельщиков закрыли за забором, это было не очень гостепреимно. Но мы выиграли и посвящаем эту победу им.

— Сам что запомнишь после такого матча?

— Нашу команду. Она очень дружелюбная, у нас отличный коллектив, мы играем друг за друга и видим очень положительный результат.