М. МАРКЕВИЧ: «Если идти, то в команду с амбициями. Пока не вижу вариантов»

70-летний бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о том, планирует ли он и дальше заниматься тренерской деятельностью.

— Как у вас обстоят дела, чем занимаетесь?

— Нормально. Играю за ветеранов.

— Есть ли планы возобновить тренерскую деятельность?

— Я бы с удовольствием, но, во-первых, нужно иметь предложения, а, во-вторых, понимать, куда ты идешь. Мне уже не 50 лет. Если идти, то в команду с амбициями. Мне главное — не промахнуться. Уже и возраст, и хочется что-то сделать.

— Поступали ли вам предложения после того, как вы ушли из УАФ?

— Нет, ничего серьезного. Тут нечего обсуждать. Пока не вижу вариантов. Может, со временем что-то и появится.

Последним клубом Маркевича был «Днепр», который он тренировал с 2014 по 2016 годы.