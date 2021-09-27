М. МАРКЕВИЧ: «Если идти, то в команду с амбициями. Пока не вижу вариантов»

70-летний бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о том, планирует ли он и дальше заниматься тренерской деятельностью.
— Как у вас обстоят дела, чем занимаетесь?
— Нормально. Играю за ветеранов.
— Есть ли планы возобновить тренерскую деятельность?
— Я бы с удовольствием, но, во-первых, нужно иметь предложения, а, во-вторых, понимать, куда ты идешь. Мне уже не 50 лет. Если идти, то в команду с амбициями. Мне главное — не промахнуться. Уже и возраст, и хочется что-то сделать.
— Поступали ли вам предложения после того, как вы ушли из УАФ?
— Нет, ничего серьезного. Тут нечего обсуждать. Пока не вижу вариантов. Может, со временем что-то и появится.
Последним клубом Маркевича был «Днепр», который он тренировал с 2014 по 2016 годы.
Источник — FanDay
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