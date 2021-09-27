М. МАРКЕВИЧ: «Если идти, то в команду с амбициями. Пока не вижу вариантов»

Известный украинский тренер считает, что главное — не промахнуться с клубом

  • 27.09.2021 14:16
  • 577 просмотров
  • 3 комментария
М. МАРКЕВИЧ: «Если идти, то в команду с амбициями. Пока не вижу вариантов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

70-летний бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о том, планирует ли он и дальше заниматься тренерской деятельностью.

— Как у вас обстоят дела, чем занимаетесь?
— Нормально. Играю за ветеранов.

— Есть ли планы возобновить тренерскую деятельность?
— Я бы с удовольствием, но, во-первых, нужно иметь предложения, а, во-вторых, понимать, куда ты идешь. Мне уже не 50 лет. Если идти, то в команду с амбициями. Мне главное — не промахнуться. Уже и возраст, и хочется что-то сделать.

— Поступали ли вам предложения после того, как вы ушли из УАФ?
— Нет, ничего серьезного. Тут нечего обсуждать. Пока не вижу вариантов. Может, со временем что-то и появится.

Последним клубом Маркевича был «Днепр», который он тренировал с 2014 по 2016 годы.

Источник — FanDay

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Zhorik678
    Zhorik678, 27.09.2021 14:55
    0
    хитромудрый бля взял бы среднюю команду и поставил бы на ноги а то носом крутит думает что ему типа борусию или челси предложат
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 27.09.2021 14:24
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 27.09.2021 14:23
    Летом 2022 Металл. Будет удивительно, если по-другому
    А кучера в уаф?
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    Vladyslav Lukiantsev
    online
    Vladyslav Lukiantsev, 27.09.2021 14:23
    0
    Летом 2022 Металл. Будет удивительно, если по-другому
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