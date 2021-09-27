МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Шахтер проиграет Интеру, а Динамо будет сложно»

Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич поделился мнением о ближайших матчах «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов.



— На этой неделе наши клубы будут проводить матчи в Лиге чемпионов. «Шахтер» сыграет дома с «Интером», а «Динамо» на выезде против «Баварии». Можно рассчитывать на успех в этих матчах?

— Я не думаю, что «Шахтер» проиграет «Интеру». С «Шерифом» «горняки» нас неприятно удивили, никто не ожидал, но так бывает. Последняя игра «Шахтера» вселила оптимизм. А «Динамо» будет очень сложно. «Бавария» сейчас хороша.



— Как вы оцените работу Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «Шахтера»?

— Пока не о чем говорить, ведь результата еще нет. В конце сезона будет понятно. Выставочный матч против «Динамо» за Суперкубок еще не показатель, хотя «Шахтер» там хорошо выглядел. Если будут так и дальше продолжать, то Де Дзерби влияет на процесс. Посмотрим.



— Почему Де Дзерби игнорирует Степаненко в еврокубковых матчах?

— Это его решение, не хочу это обсуждать. Степаненко — этот тот игрок, что заводит команду, – сказал Маркевич.

«Шахтер» примет «Интер» во вторник, 28 сентября, «Динамо» сыграет выездной матч с «Баварией» в среду.

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