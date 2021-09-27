Олег МАТВЕЕВ: «В матче с Интером без Степаненко не обойтись»

28 сентября в групповом раунде Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать в Киеве итальянский «Интер».

Экс-игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния.

«Обе команды неудачно провели стартовые матчи, поэтому, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, уже нельзя проигрывать. Я не могу утверждать, что соперники будут действовать с открытым забралом, хотя никто особо рисковать не будет.

Преимущество «Шахтера» в том, что их главный тренер Роберто Де Дзерби хорошо знает возможности «Интера», ведь со своей предыдущей командой – «Сассуоло» неоднократно выяснял отношения с миланцами. Кстати, у итальянского специалиста уже была возможность убедиться, что «Шахтеру» не обойтись без опорного полузащитника Тараса Степаненко. Из украинцев завтра, на мой взгляд, также должны выйти в старте кто-то из вратарей и Николай Матвиенко.

Завтра очень много будет зависеть от того, насколько мотивирован будет «Шахтер», будет ли у «горняков» желание сыграть через не могу.

Хотя болельщики своей поддержкой, уверен, заставят подопечных Де Дзерби действовать с запредельной самоотдачей. А мастерства «Шахтеру» – не занимать.

Напомним, что поединок «Шахтер» – «Интер» начнется 28 сентября в 19:45.