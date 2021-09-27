В понедельник, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Второй лиги Украины, в котором ЛНЗ примет черновицкую «Буковину». Начало в 16:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В понедельник, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Второй лиги Украины, в котором ЛНЗ примет черновицкую «Буковину». Начало в 16:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.