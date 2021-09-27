Шериф пригласил двух африканских легионеров

Количество иностранных легионеров в команде Юрия Вернидуба теперь насчитывает 24 человека

  • 27.09.2021 11:19
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Шериф пригласил двух африканских легионеров
© ФК Шериф

Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб сможет рассчитывать на дуэт новых легионеров.

Молдавский клуб пополнил ряды 19-летним полузащитником сборной Нигера Абдулом Момуни из команды «Спортивный союз Национальной жандармерии» и 25-летним ганским нападающим Баситом Абдулом Халидом из тунисского «Эсперанса».

С обоими представителями Африканского континента «Шериф» подписал соглашения, внеся их фамилии в штатный реестр клуба. Таким образом, количество иностранных легионеров в команде Юрия Вернидуба теперь насчитывает 24 человека.

Добавим, что 28 сентября «Шериф» сыграет в Мадриде против испанского «Реала».

Ранее сообщалось, что игрок «Шерифа», ставший лучшим против «Шахтера», попал на карандаш «Атлетико».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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