Шериф пригласил двух африканских легионеров

Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб сможет рассчитывать на дуэт новых легионеров.
Молдавский клуб пополнил ряды 19-летним полузащитником сборной Нигера Абдулом Момуни из команды «Спортивный союз Национальной жандармерии» и 25-летним ганским нападающим Баситом Абдулом Халидом из тунисского «Эсперанса».
С обоими представителями Африканского континента «Шериф» подписал соглашения, внеся их фамилии в штатный реестр клуба. Таким образом, количество иностранных легионеров в команде Юрия Вернидуба теперь насчитывает 24 человека.
Добавим, что 28 сентября «Шериф» сыграет в Мадриде против испанского «Реала».
Ранее сообщалось, что игрок «Шерифа», ставший лучшим против «Шахтера», попал на карандаш «Атлетико».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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