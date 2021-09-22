Игрок Шерифа, ставший лучшим против Шахтера, попал на карандаш Атлетико

Скауты «матрасников» присматривались к 28-летнему бразильцу в игре Лиги чемпионов

  • 22.09.2021 17:52
  • 1798 просмотров
  • 2 комментария
Игрок Шерифа, ставший лучшим против Шахтера, попал на карандаш Атлетико
© Instagram. Кристиано

Левый защитник «Шерифа» 28-летний бразилец Кристиано, который стал звездой матча тираспольцев против «Шахтера» (2:0) в Лиге чемпионов, заинтересовал мадридский «Атлетико».

Скауты чемпиона Испании присутствовали на игре «Шериф» - «Шахтер» и остались впечатлены игрой Кристиано, который отличился двумя голевыми передачами, а затем получил приз лучшему игроку матча от УЕФА.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб готов к тому, что зимой его команду могут покинуть лидеры, а потому особых проблем у «Атлетико» в вопросе трансфера бразильца не предвидится.

Контракт Кристиано с «Шерифом» рассчитан до 31 декабря 2022 года. За тираспольцев легионер выступает с лета 2017 года.

Источник — ProTV Chişinău

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    fitnes_sports066
    online
    fitnes_sports066, 22.09.2021 18:34
    0
    Вот результат маркетинга и менеджмента!
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 18:00
    -3
    звучит по иваногрозному
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности