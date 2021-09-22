Игрок Шерифа, ставший лучшим против Шахтера, попал на карандаш Атлетико

Левый защитник «Шерифа» 28-летний бразилец Кристиано, который стал звездой матча тираспольцев против «Шахтера» (2:0) в Лиге чемпионов, заинтересовал мадридский «Атлетико».

Скауты чемпиона Испании присутствовали на игре «Шериф» - «Шахтер» и остались впечатлены игрой Кристиано, который отличился двумя голевыми передачами, а затем получил приз лучшему игроку матча от УЕФА.

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб готов к тому, что зимой его команду могут покинуть лидеры, а потому особых проблем у «Атлетико» в вопросе трансфера бразильца не предвидится.

Контракт Кристиано с «Шерифом» рассчитан до 31 декабря 2022 года. За тираспольцев легионер выступает с лета 2017 года.