В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 3:3.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Итан Пиннок (Брентфорд).
Источник — Sport.ua
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