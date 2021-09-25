6-й тур
Брентфорд
3 : 3
Ливерпуль
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль в яркой перестрелке потерял очки, но остался лидером

Соперники выдали результативный матч

  • 25.09.2021 21:28
  • 514 просмотров
  • 2 комментария
Ливерпуль в яркой перестрелке потерял очки, но остался лидером
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» свой матч 6-го тура чемпионата Англии проводил позже своих основных конкурентов за 1-е место.

Команда Юргена Клоппа на выезде устроила голевую перестрелку с «Брентфордом», которая завершилась вничью - 3:3.

«Ливерпуль» набирает 14 очков, остается лидером с перевесом в один пункт над «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 3-й тур

Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Голы: Пиннок, 27, Янелт, 63, Висса, 82 - Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67

Брентфорд: Райа, Айер, Йанссен, Пиннок (Йоргенсен, 43), Канос, Онейка (Баптист, 68), Норгаард (Висса, 78), Янелт, Хенри, Мбуэмо, Тони

Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс (Фирмино, 68), Салах, Мане, Жота

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.09.2021 21:42
    0
    Матч был крутой.
    На Клоппа непривычно смотреть без очков. Как говорил мой знакомый с плохим зрением: "Я бы отдал душу за то, чтобы снять очки. А потом мне сделали операцию, и я сэкономил одну душу"
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 25.09.2021 21:40
    +1
    ух ты
    Ссылка
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