Ливерпуль в яркой перестрелке потерял очки, но остался лидером

«Ливерпуль» свой матч 6-го тура чемпионата Англии проводил позже своих основных конкурентов за 1-е место.
Команда Юргена Клоппа на выезде устроила голевую перестрелку с «Брентфордом», которая завершилась вничью - 3:3.
«Ливерпуль» набирает 14 очков, остается лидером с перевесом в один пункт над «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. 3-й тур
Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Голы: Пиннок, 27, Янелт, 63, Висса, 82 - Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67
Брентфорд: Райа, Айер, Йанссен, Пиннок (Йоргенсен, 43), Канос, Онейка (Баптист, 68), Норгаард (Висса, 78), Янелт, Хенри, Мбуэмо, Тони
Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс (Фирмино, 68), Салах, Мане, Жота
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
На Клоппа непривычно смотреть без очков. Как говорил мой знакомый с плохим зрением: "Я бы отдал душу за то, чтобы снять очки. А потом мне сделали операцию, и я сэкономил одну душу"
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.