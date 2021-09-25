Ливерпуль в яркой перестрелке потерял очки, но остался лидером

«Ливерпуль» свой матч 6-го тура чемпионата Англии проводил позже своих основных конкурентов за 1-е место.

Команда Юргена Клоппа на выезде устроила голевую перестрелку с «Брентфордом», которая завершилась вничью - 3:3.

«Ливерпуль» набирает 14 очков, остается лидером с перевесом в один пункт над «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 3-й тур

Брентфорд - Ливерпуль 3:3

Голы: Пиннок, 27, Янелт, 63, Висса, 82 - Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67

Брентфорд: Райа, Айер, Йанссен, Пиннок (Йоргенсен, 43), Канос, Онейка (Баптист, 68), Норгаард (Висса, 78), Янелт, Хенри, Мбуэмо, Тони

Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс (Фирмино, 68), Салах, Мане, Жота