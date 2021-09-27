Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-5, рекорд Калининой, падение Ястремской

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 500 в Остраве. Победительницей соревнований в Чехии стала эстонка Анетт Контавейт, она поднялась на семь позиций в мировом рейтинге и теперь занимает 23-е место. Финалистка Мария Саккари обеспечила себе дебют в первой десятке.
Еще ранее, после выхода в 1/4 финала, гарантировала себе попадание в топ-4 полька Ига Свёнтек. Она обошла украинку Элину Свитолину, которая опустилась сразу на две строчки, пропустив вперед еще и Барбору Крейчикову из Чехии.
Также местами поменялись Наоми Осака из Японии и София Кенин из США.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Ангелина Калинина впервые вошла в топ-60 лучших теннисисток мира. Также по несколько позиций добавили Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. Не очень приятная ситуация у Даяны Ястремской, которая потеряла 19 строчек и статус второй ракетки Украины. Также сильно опустилась и Катарина Завацкая (-28).
Украинки в рейтинге WTA
В первой восьмерке Чемпионской гонки состоялось лишь одно изменение – Саккари обошла Свёнтек. Элина Свитолина продолжает занимать 13-е место.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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