Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-5, рекорд Калининой, падение Ястремской

На прошлой неделе девушки сыграли турнир WTA 500 в Остраве. Победительницей соревнований в Чехии стала эстонка Анетт Контавейт, она поднялась на семь позиций в мировом рейтинге и теперь занимает 23-е место. Финалистка Мария Саккари обеспечила себе дебют в первой десятке.



Еще ранее, после выхода в 1/4 финала, гарантировала себе попадание в топ-4 полька Ига Свёнтек. Она обошла украинку Элину Свитолину, которая опустилась сразу на две строчки, пропустив вперед еще и Барбору Крейчикову из Чехии.



Также местами поменялись Наоми Осака из Японии и София Кенин из США.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается остальных украинок, то Ангелина Калинина впервые вошла в топ-60 лучших теннисисток мира. Также по несколько позиций добавили Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. Не очень приятная ситуация у Даяны Ястремской, которая потеряла 19 строчек и статус второй ракетки Украины. Также сильно опустилась и Катарина Завацкая (-28).



Украинки в рейтинге WTA





В первой восьмерке Чемпионской гонки состоялось лишь одно изменение – Саккари обошла Свёнтек. Элина Свитолина продолжает занимать 13-е место.



Чемпионская гонка WTA





Украинки в Чемпионской гонке WTA