Определилась победительница турнира в Остраве

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA 500 в Чехии.



В финале соревнований J&T Banka Ostrava Open Контавейт в двух сетах переиграла четвертую сеяную Мария Саккари



Острава. Финал

­Анетт Контавейт (Эстония) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:5



Для Контавейт это четвертый титул в карьере, в текущем сезоне она пробилась в четыре финала. С понедельника эстонка поднимется на 7 мест в мировом рейтинге.



Саккари, невзирая на поражение, обеспечила себе дебют в топ-10 рейтинга WTA.