Определилась победительница турнира в Остраве

­Анетт Контавейт обыграла в финале Марию Саккари

  • 26.09.2021 21:53
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  • 1 комментарий
Определилась победительница турнира в Остраве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари и Анетт Контавейт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA 500 в Чехии.
 
В финале соревнований J&T Banka Ostrava Open Контавейт в двух сетах переиграла четвертую сеяную Мария Саккари 
 
Острава. Финал
­Анетт Контавейт (Эстония) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:5
 
Для Контавейт это четвертый титул в карьере, в текущем сезоне она пробилась в четыре финала. С понедельника эстонка поднимется на 7 мест в мировом рейтинге. 
 
Саккари, невзирая на поражение, обеспечила себе дебют в топ-10 рейтинга WTA.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    OVS
    OVS, 26.09.2021 21:57
    0
    Молодець естонка !
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