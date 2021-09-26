Определилась победительница турнира в Остраве

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA 500 в Чехии.
В финале соревнований J&T Banka Ostrava Open Контавейт в двух сетах переиграла четвертую сеяную Мария Саккари
Острава. Финал
Анетт Контавейт (Эстония) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:5
Для Контавейт это четвертый титул в карьере, в текущем сезоне она пробилась в четыре финала. С понедельника эстонка поднимется на 7 мест в мировом рейтинге.
Саккари, невзирая на поражение, обеспечила себе дебют в топ-10 рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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