Челси дает 120 миллионов евро за Де Лигта

Защитник «Ювентуса» может перебраться в АПЛ

  • 27.09.2021 09:15
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Челси дает 120 миллионов евро за Де Лигта
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» намерен усилить линию защиты.

Как сообщает AS, лондонский клуб хочет купить игрока «Ювентуса» Маттейса Де Лигта. Отмечается, что за 22-летнего нидерландца «Челси» готов заплатить 120 млн евро.

В этом сезоне Де Лигт провел 6 матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и заработал желтую карточку. 

Ранее сообщалось, что с 2022 года в контракте Де Лигта будет действовать клаусула в размере 150 млн евро.

Источник — AS

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