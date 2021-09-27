Челси дает 120 миллионов евро за Де Лигта

«Челси» намерен усилить линию защиты.
Как сообщает AS, лондонский клуб хочет купить игрока «Ювентуса» Маттейса Де Лигта. Отмечается, что за 22-летнего нидерландца «Челси» готов заплатить 120 млн евро.
В этом сезоне Де Лигт провел 6 матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и заработал желтую карточку.
Ранее сообщалось, что с 2022 года в контракте Де Лигта будет действовать клаусула в размере 150 млн евро.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.