Челси дает 120 миллионов евро за Де Лигта

«Челси» намерен усилить линию защиты.

Как сообщает AS, лондонский клуб хочет купить игрока «Ювентуса» Маттейса Де Лигта. Отмечается, что за 22-летнего нидерландца «Челси» готов заплатить 120 млн евро.

В этом сезоне Де Лигт провел 6 матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и заработал желтую карточку.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в контракте Де Лигта будет действовать клаусула в размере 150 млн евро.