В контракте Де Лигта есть клаусула. Она начнет действовать летом 2022 года

Защитник «Ювентуса» может покинуть клуб за 150 миллионов евро

  • 20.09.2021 17:12
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В контракте Де Лигта есть клаусула. Она начнет действовать летом 2022 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс Де Лигт

Недавно агент защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта Мино Райола заговорил о возможном уходе голландца из туринского клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, такие разговоры появились неспроста. В контракте Де Лигта с «Ювентусом» прописана клаусула в размере 150 миллионов евро, которая начнет действовать летом 2022 года.

Сам «Ювентус» не намерен отпускать Де Лигта и сделает все возможное, чтобы сохранить 22-летнего защитника.

В 2019 году «Ювентус» заплатил «Аяксу» за Де Лигта 85,5 миллиона евро. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов.

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Источник — Twitter

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