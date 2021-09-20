В контракте Де Лигта есть клаусула. Она начнет действовать летом 2022 года

Недавно агент защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта Мино Райола заговорил о возможном уходе голландца из туринского клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, такие разговоры появились неспроста. В контракте Де Лигта с «Ювентусом» прописана клаусула в размере 150 миллионов евро, которая начнет действовать летом 2022 года.

Сам «Ювентус» не намерен отпускать Де Лигта и сделает все возможное, чтобы сохранить 22-летнего защитника.

В 2019 году «Ювентус» заплатил «Аяксу» за Де Лигта 85,5 миллиона евро. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов.