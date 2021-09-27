РЯБОКОНЬ: «Непонятно, как эти мячи влетают, что делают защитники при этом»

«Десна» уступила «Металлисту 1925» (1:2) матче 9-го тура УПЛ. Главный тренер черниговской команды Александр Рябоконь прокомментировал результат.

«Вышли из раздевалки — 0:1, вышли на второй тайм — снова пропустили. Даже непонятно было, как эти мячи влетают, от кого, что делают защитники при этом. У нас существует проблема в этой зоне.

Создавали достаточно. В первом тайме могли забивать, было несколько эпизодов, когда вскрывали фланги, были удары, индивидуально что-то пытались решить. Моменты были. Реализация? Реализация — это наша вечная проблема, что о ней можно еще сказать? У всех команд все одинаково в этом плане», - сказал Рябоконь.