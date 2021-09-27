РЯБОКОНЬ: «Непонятно, как эти мячи влетают, что делают защитники при этом»

Наставник «Десны» высказался о поражении команды

  • 27.09.2021 08:58
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РЯБОКОНЬ: «Непонятно, как эти мячи влетают, что делают защитники при этом»
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

«Десна» уступила «Металлисту 1925» (1:2) матче 9-го тура УПЛ. Главный тренер черниговской команды Александр Рябоконь прокомментировал результат.

«Вышли из раздевалки — 0:1, вышли на второй тайм — снова пропустили. Даже непонятно было, как эти мячи влетают, от кого, что делают защитники при этом. У нас существует проблема в этой зоне.

Создавали достаточно. В первом тайме могли забивать, было несколько эпизодов, когда вскрывали фланги, были удары, индивидуально что-то пытались решить. Моменты были. Реализация? Реализация — это наша вечная проблема, что о ней можно еще сказать? У всех команд все одинаково в этом плане», - сказал Рябоконь.

Источник — Футбол 1/2/3

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