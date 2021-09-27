Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Бензема есть время, чтобы выиграть Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что лидер его команды Карим Бензема заслуживает быть реальным претендентом на Золотой мяч.

«За то, что он делает и за то, что сделал, он должен быть в списке возможных победителей. У Карима есть время, чтобы выиграть Золотой мяч. Я сомневаюсь, что это его последний сезон на таком уровне. Чем он старше, тем лучше становится», — сказал Анчелотти.

Бензема в этом сезоне провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь голевых передач.

Ранее Бензема забил свой 200-й гол в Ла Лиге и стал 10-м игроком, кому удавалось такое.