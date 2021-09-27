Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Бензема есть время, чтобы выиграть Золотой мяч»

Наставник «Реала» высказался о своем форварде

  • 27.09.2021 08:12
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Бензема есть время, чтобы выиграть Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что лидер его команды Карим Бензема заслуживает быть реальным претендентом на Золотой мяч.

«За то, что он делает и за то, что сделал, он должен быть в списке возможных победителей. У Карима есть время, чтобы выиграть Золотой мяч. Я сомневаюсь, что это его последний сезон на таком уровне. Чем он старше, тем лучше становится», — сказал Анчелотти.

Бензема в этом сезоне провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь голевых передач. 

Ранее Бензема забил свой 200-й гол в Ла Лиге и стал 10-м игроком, кому удавалось такое.

Источник — AS

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