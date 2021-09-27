Манчестер Сити собирается купить Нкунку

«Манчестер Сити» хочет усилиться молодым полузащитником «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

Как сообщает источник, 23-летний француз может перебраться в английский клуб уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Нкунку провел восемь матчей за «Лейпциг», забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его трансфер может обойтись в 43 миллиона евро.

Нкунку перешел в «Лейпциг» в 2019 году из ПСЖ.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нуждается в форварде.