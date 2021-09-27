Манчестер Сити собирается купить Нкунку

Гвардиола хочет усилить состав хавбеком «Лейпцига»

  • 27.09.2021 07:50
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Манчестер Сити собирается купить Нкунку
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» хочет усилиться молодым полузащитником «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

Как сообщает источник, 23-летний француз может перебраться в английский клуб уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Нкунку провел восемь матчей за «Лейпциг», забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его трансфер может обойтись в 43 миллиона евро.

Нкунку перешел в «Лейпциг» в 2019 году из ПСЖ.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нуждается в форварде.

Источник — Fichajes.net

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