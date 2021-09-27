Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Во взлете Усика есть и наша маленькая заслуга»

Победив в Лондоне британца Энтони Джошуа, украинский боксер Александр Усик стал обладателем сразу четырех чемпионских поясов среди супертяжей-профессионалов.

Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Владимир Езерский, который в свое время также занимался боксом, поделился своими впечатлениями о поединке Джошуа - Усик.

«Прежде всего, хочу сказать, что с Александром я познакомился, когда еще выступал за симферопольскую «Таврию». Усик был болельщиком этой команды и старался не пропускать домашних матчей. После того, как он переехал в Киев, то начали встречаться уже на тренировках сборной Украины по футболу среди ветеранов. Когда была возможность, то Александр с удовольствием принимал в них участие. Получается, в том, что Усик в Лондоне был в отличной физической форме, есть и наша маленькая заслуга.

Не удивительно, что в чемпионских 11 и 12 раундах Усик не только держал, но и нагнетал темп, к чему соперник оказался не готов и мне кажется, что продолжайся бой еще один раунд, то Джошуа не избежал бы нокаута.

Чем еще поразил Александр? Психологической стойкостью, такое впечатление, что ему все равно, где побеждать: дома или в гостях. Припоминается, одну из своих самых ярких побед украинец одержал над россиянином Муратом Гассиевым в Москве. Теперь вот и в поединке с британцем Джошуа Усик доминировал на его «поле».

Конечно, сразу после боя я отправил ему поздравительное сообщение. Уверен, что во время поединка в Лондоне Усик чувствовал поддержку украинских болельщиков, среди которых были и футболисты Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, а также легендарный боксер Виталий Кличко. Это очень важно».