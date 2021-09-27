Леонид КУЧУК: «Все объективно»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в матче 9 тура УПЛ.

«Всё объективно. Соперник был точнее, мощнее, поэтому объективно всё. Мы же очень много ошибались. В фазе перехода с обороны в атаку было много потерь - получали много атак в ответ. Типичный второй мяч был забит - развернулись и пошли пешком», - сказал Кучук.