Леонид КУЧУК: «Все объективно»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в матче 9 тура УПЛ.
«Всё объективно. Соперник был точнее, мощнее, поэтому объективно всё. Мы же очень много ошибались. В фазе перехода с обороны в атаку было много потерь - получали много атак в ответ. Типичный второй мяч был забит - развернулись и пошли пешком», - сказал Кучук.
Источник — Футбол 1/2/3
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