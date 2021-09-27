Василий КОБИН: «Команда показала самую слабую игру за период моей работы»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал поражение «Львову» (1:2) в матче 9 тура УПЛ.
«Мы проиграли подборы и верховые дуэли. Мы проиграли силовую дуэль. Сегодня команда показала самую слабую игру за период, который мы работаем. Вину за поражение полностью беру на себя. Сейчас не хочу делать какие-то выводы. Эта неделя была для нас тяжелой. Мы проиграли в Полтаве, проиграли кубковую игру, проиграли сегодня. Все только начинается. Нужно держать удар и двигаться дальше», - сказал Кобин.
Источник — Футбол 1/2/3
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