ЙОВИЧЕВИЧ: «Нам забили четыре гола – это некрасиво выглядит»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение от «Зари» (0:4) в матче 9-го тура УПЛ:

«Нам забил 4 гола, а мы свои моменты не реализовали. С такими командами, с которыми играешь на равных, должен реализовывать свои моменты. Особенно в ситуациях, когда давишь и перехватываешь инициативу.

Во втором тайме получилась хорошая и интенсивная игра. Ставили «Зарю» в позиционную оборону, а это было достаточно сложно сделать, мало команд это делают. Но в этот отрезок времени мы не забили, чтобы выровнять игру. Потом случилось удаление, оно облегчило игру. Матч был до второго гола. Очень было тяжело отыграться. Хотели забить, освобождали пространство, и быстрые футболисты «Зари» воспользовались этими моментами.

Нам забили 4 гола, это некрасиво выглядит. Но нельзя сказать, что по игре. Это три очка для них. Сегодня мы должны сделать выводы, и я первый, потому что тренер команды, ответственность на мне. Я выбирал тактику, мотивацию, но до удаления это была ничейная игра, или на тот один гол, который они забили. Мы перехватывали инициативу, играли хорошо, с энергией, создавали моменты, но не забили. А в таких матчах это необходимо. Если хочешь выиграть – надо забивать.

Много красных карточек? Когда играешь на грани эмоций, на грани лимита, то каждое единоборство для нас окончательное. В каждом единоборстве хотим показать, что мы мощные. И это истощает команду, концентрация падает. По ходу матча эмоциональный компонент играет очень большую роль. Чтобы до конца матча была возможность сравнять счет, выиграть матч. А после удаления шансов уже не было.

Претензии к судье? Что бы я ни сказал, счет не поменяется. 0:4 некрасиво выглядит, но счет не по игре. До удаления была равная игра. Мы можем сражаться с ними, нам немного опыта не хватает в некоторых моментах. Нужно себя сдерживать, чтобы не зарабатывать удаления. Лучше сегодня 0:4, чем 4 матча по 0:1. Надо делать выводы, вытерпеть удар и критику. Удаление помогло, что такой счет получился».