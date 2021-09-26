Виктор СКРИПНИК: «К нам Рома приезжает. Уже готовимся»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил победу 4:0 в матче против «Днепра-1», а также предстоящий поединок Лиги конференций.

«Играли, хотели победить, потому что соперник выше в таблице был. И если хотим занимать то место, которое хотим, то нужно побеждать. Сыграли на ноль в обороне».

«Впереди еще много игр, а в четверг к нам приезжает «Рома». Уже туда смотрим. Будем стараться, готовиться», - сказал Скрипник.

В четверг команда примет «Рому» в рамках Лиги конференций.