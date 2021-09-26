Виктор СКРИПНИК: «К нам Рома приезжает. Уже готовимся»

Команду ждет большой матч в еврокубке

  • 26.09.2021 20:28
  • 703 просмотра
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «К нам Рома приезжает. Уже готовимся»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил победу 4:0 в матче против «Днепра-1», а также предстоящий поединок Лиги конференций.

«Играли, хотели победить, потому что соперник выше в таблице был. И если хотим занимать то место, которое хотим, то нужно побеждать. Сыграли на ноль в обороне».

«Впереди еще много игр, а в четверг к нам приезжает «Рома». Уже туда смотрим. Будем стараться, готовиться», - сказал Скрипник.

В четверг команда примет «Рому» в рамках Лиги конференций.

Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 26.09.2021 20:57
    0
    Мог пошутить по Гоголю*К нам едет ревизор *особенный.
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    dgo ukuran
    online
    dgo ukuran, 26.09.2021 20:41
    0
    всё же он лучший тренер в упл после ДД, клуб только слабенький достался, но своё третье место возьмут.
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