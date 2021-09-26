Тренер Кривбасса: «Наше первое поражение дома в Первой и Второй лигах»

Геннадий Приходько оценил неожиданный разгром

  • 26.09.2021 20:12
  • 973 просмотра
  • 2 комментария
Тренер Кривбасса: «Наше первое поражение дома в Первой и Второй лигах»
© metalist.ua

«Кривбасс» в матче Первой лиги неожиданно проиграл «Металлисту» со счетом 0:5. Это первое домашнее поражение команды с момента возрождения во Второй лиге.

Игру оценил наставник Геннадий Приходько.

— Я считаю, что первый тайм у нас был неплохого качества. Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта, — отметил наставник криворожской команды. — Конечно, очень неприятно проигрывать дома при своих болельщиках с таким разгромным счетом, и я хочу попросить у них прощения. Но, конечно, лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Руки опускать не будем. Если мы хотим выполнить задачу, если мы мужики, то должны засучить рукава и работать и еще раз работать. Надо проанализировать эту игру, хоть это и неприятный момент. Мы очень расстроены. Конечно, хочется радовать своих болельщиков зрелищной игрой, а не как сегодня. Наше первое домашнее поражение на протяжении Второй и Первой лиги. Очень неприятно.

— Почему «Кривбасс» в атаке сегодня был настолько не похож на себя?
— Я бы не сказал, в первом тайме у нас была неплохая игра. Просто соперник забил один нестандартный мяч со стандартного положения, а у нас были неплохие предпосылки. Это во втором тайме уже случилось удаление, и все пошло не так. А в первом мы создавали моменты, просто не было реализации.

— Ключевыми в этом поединке стали замены «Металлиста»?
— Ключевой момент — удаление и пенальти, я уже это сказал. Мы начали играть вдесятером, счет 0:2 был. Конечно, чуть расклеились, хотя мы просили ребят не останавливаться, чтобы показать свое лицо. Но, видите, получилось то, что получилось.

Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    24586marrr
    24586marrr, 26.09.2021 20:20
    +5
    Кривбасс сегодня не создал ничего((( Удаление уже было при 0-2 . Удаление вторая желтая, Приходько как тренер дожен это предвидеть произвел ы замену и не было б удаления,ну или не играй рукой в штрафной игрок с одной уже желтой карточкой. Удаление повлияло может на счет, но не на результат просто влетеле б с другим счетом((
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    movkli
    online
    movkli, 26.09.2021 20:17
    +6
    он что считать не умеет? счет после удаления стал 0-3, а не 0-2; игра уже была сделана после 0-2
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