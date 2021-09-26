Тренер Кривбасса: «Наше первое поражение дома в Первой и Второй лигах»

«Кривбасс» в матче Первой лиги неожиданно проиграл «Металлисту» со счетом 0:5. Это первое домашнее поражение команды с момента возрождения во Второй лиге.

Игру оценил наставник Геннадий Приходько.

— Я считаю, что первый тайм у нас был неплохого качества. Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта, — отметил наставник криворожской команды. — Конечно, очень неприятно проигрывать дома при своих болельщиках с таким разгромным счетом, и я хочу попросить у них прощения. Но, конечно, лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Руки опускать не будем. Если мы хотим выполнить задачу, если мы мужики, то должны засучить рукава и работать и еще раз работать. Надо проанализировать эту игру, хоть это и неприятный момент. Мы очень расстроены. Конечно, хочется радовать своих болельщиков зрелищной игрой, а не как сегодня. Наше первое домашнее поражение на протяжении Второй и Первой лиги. Очень неприятно.

— Почему «Кривбасс» в атаке сегодня был настолько не похож на себя?

— Я бы не сказал, в первом тайме у нас была неплохая игра. Просто соперник забил один нестандартный мяч со стандартного положения, а у нас были неплохие предпосылки. Это во втором тайме уже случилось удаление, и все пошло не так. А в первом мы создавали моменты, просто не было реализации.

— Ключевыми в этом поединке стали замены «Металлиста»?

— Ключевой момент — удаление и пенальти, я уже это сказал. Мы начали играть вдесятером, счет 0:2 был. Конечно, чуть расклеились, хотя мы просили ребят не останавливаться, чтобы показать свое лицо. Но, видите, получилось то, что получилось.