Артем ФРАНКОВ: Надеюсь, вопросов по пенальти и второй желтой карточке нет?!

Специалист подвел итоги победы «Металлиста» над «Кривбассом» (5:0)

  • 26.09.2021 17:53
  • 3290 просмотров
  • 17 комментариев
Артем ФРАНКОВ: Надеюсь, вопросов по пенальти и второй желтой карточке нет?!
© ФК Металлист

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выездную победу «Металлиста» над «Кривбассом» (5:0) в 10-м туре Первой лиги.

«Кто еще под удар Балули в перекладину вспомнил Жажу Коэльо?!

Надеюсь, вопросов по пенальти и второй желтой карточке Заименко нет?!

Извините, друзья, но команда Балули, Харриса, Пейшото и К сейчас сильнее. Гораздо сильнее», — написал Франков.

Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Augusto
    online
    Augusto, 26.09.2021 19:19
    +1
    Geniyfootball1985, 26.09.2021 19:01
    Вопросов нет,а факт красной в каждом матче сопернику есть)
    Обычное состояние более слабых клубов, которые отчаянно защищаются.. Защита трещит, футболисты ошибаются. Похоже, Металлист просто перерос первую лигу. Что будет в УПЛ - однозначно не так. Но как?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 26.09.2021 19:11
    +3
    Кто еще после этого матча думает что Металлист нужно тянуть судьями в УПЛ. Отзовитесь. Просто перечень кло*нов сайта
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.09.2021 19:08
    -1
    Stelios Komnin, 26.09.2021 18:23
    Кто он такой, что все время цитируют его?
    .ополиз ОПЗЖшного клуба
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.09.2021 19:08
    0
    Игорь Петров, 26.09.2021 18:47
    А что про это думает главный клоун страны?
    Мы не знаем,что ты думаешь
    Ссылка
    samird
    online
    samird, 26.09.2021 19:05
    0
    Игорь Петров, 26.09.2021 18:47
    А что про это думает главный клоун страны?
    А что, тебя уже главным назначили? Мандат имеется?
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 26.09.2021 19:02
    0
    Stelios Komnin, 26.09.2021 18:23
    Кто он такой, что все время цитируют его?
    Первый язык в жопе хозяина пердива
    Ссылка
    YAMAL
    online
    YAMAL, 26.09.2021 19:02
    0
    Игорь Петров, 26.09.2021 18:47
    А что про это думает главный клоун страны?
    Тебе какое дело. Если политик, то ихний срач на других каналах. До клоуна тебе не дорасти
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 26.09.2021 19:01
    -4
    Вопросов нет,а факт красной в каждом матче сопернику есть)
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 26.09.2021 18:47
    -7
    А что про это думает главный клоун страны?
    Ссылка
    аоот оооит
    аоот оооит, 26.09.2021 18:45
    -4
    Без пытань. У сукисовских ботов просто горит шо дк через год может без лиги и без бабла остаться
    Ссылка
    JohnDoe
    online
    JohnDoe, 26.09.2021 18:44
    -4
    Косуля не там подлизываешь,кабинет дырявых дальше
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 26.09.2021 18:43
    +1
    ua_rem, 26.09.2021 18:19
    И Жажа - в тему, я как-то ещё про него даже не подумал...
    А мне он больше Рыкуна напоминает, отсутсвие скорости компенсирует прекрасным видением поля, и пасы отличные раздаёт
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    kot-7
    kot-7, 26.09.2021 18:29
    -9
    Ты по всем пендалям разложи вопросы, воппшаевыемый пенальтист блть
    Ссылка
    Etana
    Etana, 26.09.2021 18:27
    0
    Stelios Komnin, 26.09.2021 18:23
    Кто он такой, что все время цитируют его?
    Очень древний футбольный журналист. К тому же вроде как болельщик Динамо, потому объективные слова про Металлист вдвойне приятней.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 26.09.2021 18:23
    -7
    Кто он такой, что все время цитируют его?
    Ссылка
    ua_rem
    online
    ua_rem, 26.09.2021 18:19
    0
    И Жажа - в тему, я как-то ещё про него даже не подумал...
    Ссылка
    Etana
    Etana, 26.09.2021 18:17
    0
    Объективно!
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