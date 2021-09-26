Артем ФРАНКОВ: Надеюсь, вопросов по пенальти и второй желтой карточке нет?!

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выездную победу «Металлиста» над «Кривбассом» (5:0) в 10-м туре Первой лиги.
«Кто еще под удар Балули в перекладину вспомнил Жажу Коэльо?!
Надеюсь, вопросов по пенальти и второй желтой карточке Заименко нет?!
Извините, друзья, но команда Балули, Харриса, Пейшото и К сейчас сильнее. Гораздо сильнее», — написал Франков.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.