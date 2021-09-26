10-й тур
Горняк-Спорт
0 : 0
Ужгород
26.09.2021, FT

Оболонь разгромила Полесье, Горняк-Спорт сыграл вничью с Ужгородом

Состоялись очередные матчи 10-го тура Первой лиги

  • 26.09.2021 17:43
  • 44 просмотра
  • 1 комментарий
Оболонь разгромила Полесье, Горняк-Спорт сыграл вничью с Ужгородом
© ФК Оболонь

В воскресенье, 26 сентября, состоялись очередные матчи 10-го тура Первой лиги Украины.

«Оболонь» на выезде разгромила «Полесье» со счетом 4:1. Дублями отметились Мурза и Лобов. «Горняк-Спорт» дома вничью сыграл с «Ужгородом» (0:0).

«Полесье» — «Оболонь» — 1:4
Голы: Козак, 53 — Мурза, 13, с пенальти, 48, Лобов, 79, 88

«Горняк-Спорт» — «Ужгород» — 0:0

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Etana
    Etana, 26.09.2021 17:49
    0
    Полесье, что это было? После красивейшего матча с Металлистом, я за вас даже болеть начал(разумеется после родной команды - Металлиста). А тут такой провал.
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