Оболонь разгромила Полесье, Горняк-Спорт сыграл вничью с Ужгородом

В воскресенье, 26 сентября, состоялись очередные матчи 10-го тура Первой лиги Украины.
«Оболонь» на выезде разгромила «Полесье» со счетом 4:1. Дублями отметились Мурза и Лобов. «Горняк-Спорт» дома вничью сыграл с «Ужгородом» (0:0).
«Полесье» — «Оболонь» — 1:4
Голы: Козак, 53 — Мурза, 13, с пенальти, 48, Лобов, 79, 88
«Горняк-Спорт» — «Ужгород» — 0:0
Источник — Sport.ua
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