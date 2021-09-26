Виктор ЦЫГАНКОВ: «С победой, команда. Важная неделя впереди»

23-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги выездной победы над «Рухом» (2:0) в 9-м туре УПЛ.
«С победой, команда. Важная неделя впереди», — написал Цыганков.
Виктор вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 28-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды, уверенно реализовав пенальти, заработанный Денисом Гармашем.
Источник — Instagram
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