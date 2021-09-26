Виктор ЦЫГАНКОВ: «С победой, команда. Важная неделя впереди»

Украинский игрок «Динамо» доволен итогами поединка с «Рухом» (2:0)

  • 26.09.2021 16:57
  • 383 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «С победой, команда. Важная неделя впереди»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

23-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги выездной победы над «Рухом» (2:0) в 9-м туре УПЛ.

«С победой, команда. Важная неделя впереди», — написал Цыганков.

Виктор вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 28-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды, уверенно реализовав пенальти, заработанный Денисом Гармашем.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 26.09.2021 17:37
    0
    cucumber, 26.09.2021 17:26
    очень важная победа, не то что Суперкубок!
    эт точно
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    cucumber
    online
    cucumber, 26.09.2021 17:26
    -2
    очень важная победа, не то что Суперкубок!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.09.2021 17:12
    +2
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