Мирослав СТУПАР: «Контакт с Гармашем был. Как он падал — не имеет значения»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота хозяев в матче 9-го тура УПЛ «Рух» — «Динамо» (0:2). Одиннадцатиметровый заработал Денис Гармаш, реализовал удар Виктор Цыганков.

«Главное, что контакт футболиста «Руха» с игроком киевлян Денисом Гармашем был, а как он падал — это уже не имеет значения. Тем более, что на поединке работала система VAR, и если бы арбитр ошибся, то она бы подсказала, что тот поступил неправильно.

На мой взгляд, рефери действовал согласно правилам и в эпизоде, когда наказал игрока львовян за стык с Миколенко только предупреждением. Это нарушение не тянуло на красную карточку. Да, арбитр был небезгрешен, но важно, что его решения не повлияли на результат поединка», — считает Ступар.