Мирослав СТУПАР: «Контакт с Гармашем был. Как он падал — не имеет значения»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота хозяев в матче 9-го тура УПЛ «Рух» — «Динамо» (0:2). Одиннадцатиметровый заработал Денис Гармаш, реализовал удар Виктор Цыганков.
«Главное, что контакт футболиста «Руха» с игроком киевлян Денисом Гармашем был, а как он падал — это уже не имеет значения. Тем более, что на поединке работала система VAR, и если бы арбитр ошибся, то она бы подсказала, что тот поступил неправильно.
На мой взгляд, рефери действовал согласно правилам и в эпизоде, когда наказал игрока львовян за стык с Миколенко только предупреждением. Это нарушение не тянуло на красную карточку. Да, арбитр был небезгрешен, но важно, что его решения не повлияли на результат поединка», — считает Ступар.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.