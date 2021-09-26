Мирослав СТУПАР: «Контакт с Гармашем был. Как он падал — не имеет значения»

Специалист считает, что арбитр правильно назначил пенальти в матче «Рух» — «Динамо» (0:2)

  • 26.09.2021 16:25
  • 1107 просмотров
  • 6 комментариев
Мирослав СТУПАР: «Контакт с Гармашем был. Как он падал — не имеет значения»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота хозяев в матче 9-го тура УПЛ «Рух» — «Динамо» (0:2). Одиннадцатиметровый заработал Денис Гармаш, реализовал удар Виктор Цыганков.

«Главное, что контакт футболиста «Руха» с игроком киевлян Денисом Гармашем был, а как он падал — это уже не имеет значения. Тем более, что на поединке работала система VAR, и если бы арбитр ошибся, то она бы подсказала, что тот поступил неправильно.

На мой взгляд, рефери действовал согласно правилам и в эпизоде, когда наказал игрока львовян за стык с Миколенко только предупреждением. Это нарушение не тянуло на красную карточку. Да, арбитр был небезгрешен, но важно, что его решения не повлияли на результат поединка», — считает Ступар.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 26.09.2021 17:22
    +4
    Алексей Голяченко, 26.09.2021 17:21
    Был удар коленом. Зачем вонь розводить если это точка?
    тот кто никогда мяч не буцал может только сказать что пеналя нет
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.09.2021 17:21
    +5
    Был удар коленом. Зачем вонь розводить если это точка?
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 26.09.2021 17:15
    +3
    Вообще-то был удар по ноге сзади, а по правилам за это еще желтую карточку положено, кроме пенальти. Но судья не только в этом эпизоде скупился на желтые карточки.
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 26.09.2021 16:52
    +3
    Кротам очки надо всем выдать....
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 26.09.2021 16:48
    -4
    Гармашу Оскара
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.09.2021 16:43
    -1
    А что ещё эта подстилка могла вякнуть
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