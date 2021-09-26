Кривбасс – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября в 15:30 проходит поединок 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».
Смотрите видеотрансляцию матча: «Кривбасс» – «Металлист».
События матча
|16'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иван Зотько (Кривбасс).
Источник — Sport.ua
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