Сергей ПАЛКИН: «Интер понравился намного больше, чем Реал»

Гендиректор «Шахтера» - о соперниках команды по Лиге чемпионов

  • 26.09.2021 14:36
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  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Интер понравился намного больше, чем Реал»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о победе 4:1 над «Вересом» и охарактеризовал следующий соперников в Лиге чемпионов, «Интер» и «Реал»:

– Сергей Анатольевич, с «Вересом» Роберто Де Дзерби провел ротацию. Это неизбежно в графике чемпионата Украины, Лиги чемпионов и с учетом того, что был матч за Суперкубок?
– После такой игры, как с «Динамо» (Киев), должна быть ротация, но никто не ожидал, что главный тренер поменяет так много футболистов. Я считаю, это заслуживает уважения. Поменять девять футболистов стартового состава – это дорогого стоит. Нужно быть достаточно уверенным в ребятах, которые вышли на поле, ведь в основном это молодые игроки. При счете 1:1, конечно, ситуация была нервозной, но слава Богу, что изменили ход матча и победили с хорошим счетом. Вообще, после таких матчей, как за Суперкубок, сложно быть на таком же уровне. По большому счету, мы могли забивать больше четырех мячей, и это могло случиться в первые 10 минут, но порой есть сложности с реализацией. Четыре гола – тоже немало. Я поздравляю ребят: они выложились и показали свой уровень.

– Де Дзерби постоянно требует от игроков, чтобы они больше забивали. Видите ли вы развитие футболистов в этом, так как они не останавливались и при счете 3:1?
– Я вообще хотел бы отметить Траоре, насколько силен его менталитет победителя. При счете 3:1, когда можно расслабиться, было видно его желание забить еще и еще – это очень важно. Дай Бог, чтобы такое желание, как у него, было у всей команды. В этой игре, конечно, Марлос был на высоте, Траоре и Исмаили хорошо вошли.

– Многие болельщики пишут о Марлосе, что он необходим команде и с ним нужно продлевать контракт. Планируется ли это?
– Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу.

– Следующий матч – в Лиге чемпионов с «Интером». Как вы считаете, стала ли эта команда сильнее по сравнению с предыдущей встречей?
– Сложно так оценивать. Они продали Лукаку, взяли пару серьезных футболистов. Я смотрел матч с «Реалом»: хоть они и проиграли, но в первом тайме должны были забивать два гола однозначно. «Интер» смотрится очень хорошо. Если сравнивать с «Реалом», а это такая же пара, как была у нас в прошлом сезоне, мне «Интер» понравился намного больше, чем «Реал». Считаю, что на данный момент по игре «Интер» выглядит лучше всех. Они серьезно усилились и показывают хороший футбол.

– Слоган этого матча: «Время побеждать». Как считаете, поможет ли то, что Роберто Де Дзерби имеет бэкграунд встреч с «Интером» в Серии А, знает особенности команды?
– Я надеюсь, что поможет. Он, как никто другой, знает итальянский футбол, знает «Интер». Поэтому хочется верить, что нам это поможет.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 26.09.2021 14:49
    0
    Мне тоже кажется, что с Реалом будет полегче, чем с Интером.
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