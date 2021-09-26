Минай – Львов. Известны стартовые составы

Сегодня, 26 сентября «Минай» в девятом туре УПЛ примет «Львов». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Минай»: Кучер, Синегуб, Лиховодько, Гончар, Семенко, Кныш, Петрусенко, Кулиев, Хахлев, Билоног, Байдал
«Львов»: Ильющенков, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Брикнер, Политыло, Чирьяк, Эрнест, Ныч
Источник — УПЛ
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