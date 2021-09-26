Мирча Луческу побил рекорд Мирона Маркевича

Подопечные румынского тренера первыми превзошли 900-голевой рубеж в УПЛ

  • 26.09.2021 11:00
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Мирча Луческу побил рекорд Мирона Маркевича
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).

В матче с «Рухом» команды Мирчи Луческу забили 900-й мяч в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола на 28-й минуте встречи стал Виктор Цыганков. А спустя 10 минут Денис Гармаш не только открыл счет десятой сотне голов румынского тренера, но и позволил ему обойти Мирона Маркевича и стать новым рекордсменом УПЛ. Под руководством Луческу 817 раз поражал ворота соперников «Шахтер» и 84 - «Динамо».

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины

 

Тренер

Клубы (голы)

Голы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (817), Динамо (84)

901

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),

900

 

 

Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)

 

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7), Ильичевец (346),

705

 

 

Ворскла (153)

 

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),

521

 

 

Карпаты (20), Ильичевец (31)

 

5.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (73), Верес (9), ЦСКА (69), Металлист (121),

379

 

 

Металлург З (13), Таврия (94)

 

6.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

373

7.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)

328

8.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (324), Металлург З (2)

326

9.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря

307

10.

Олег ТАРАН

Кривбасс (254), Металлург З (41)

295

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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