Мирча Луческу побил рекорд Мирона Маркевича

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).

В матче с «Рухом» команды Мирчи Луческу забили 900-й мяч в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола на 28-й минуте встречи стал Виктор Цыганков. А спустя 10 минут Денис Гармаш не только открыл счет десятой сотне голов румынского тренера, но и позволил ему обойти Мирона Маркевича и стать новым рекордсменом УПЛ. Под руководством Луческу 817 раз поражал ворота соперников «Шахтер» и 84 - «Динамо».

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины