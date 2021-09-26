Мирча Луческу побил рекорд Мирона Маркевича

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).
В матче с «Рухом» команды Мирчи Луческу забили 900-й мяч в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола на 28-й минуте встречи стал Виктор Цыганков. А спустя 10 минут Денис Гармаш не только открыл счет десятой сотне голов румынского тренера, но и позволил ему обойти Мирона Маркевича и стать новым рекордсменом УПЛ. Под руководством Луческу 817 раз поражал ворота соперников «Шахтер» и 84 - «Динамо».
Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (817), Динамо (84)
|
901
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),
|
900
|
|
|
Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)
|
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7), Ильичевец (346),
|
705
|
|
|
Ворскла (153)
|
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),
|
521
|
|
|
Карпаты (20), Ильичевец (31)
|
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (73), Верес (9), ЦСКА (69), Металлист (121),
|
379
|
|
|
Металлург З (13), Таврия (94)
|
|
6.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
373
|
7.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)
|
328
|
8.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (324), Металлург З (2)
|
326
|
9.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
307
|
10.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (254), Металлург З (41)
|
295
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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