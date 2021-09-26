Мирча Луческу отпраздновал 300-ю викторию в чемпионатах Украины

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).
Победа «Динамо» над «Рухом» стала 300-й для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Больше викторий в УПЛ отпраздновал только Мирон Маркевич - 308. 272 матча под руководством румынского тренера выиграл «Шахтер» и 28 - «Динамо». К слову, первую победу в украинских чемпионатах Луческу записал в свой актив 22 мая 2004 года, когда горняки дома разгромили также команду из Львова - «Карпаты», которую возглавлял… Маркевич.
Юбилейные победы Мирчи Луческу в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Луческу
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-я
|
22.05.2004
|
Шахтер
|
Карпаты (д)
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
5:0
|
50-я
|
01.04.2006
|
Шахтер
|
Сталь А (г)
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
3:1
|
100-я
|
05.10.2008
|
Шахтер
|
Черноморец (г)
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
3:0
|
150-я
|
25.09.2010
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
2:1
|
200-я
|
07.10.2012
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
2:0
|
250-я
|
11.04.2014
|
Шахтер
|
Черноморец (д)
|
Александр БАБИЧ
|
5:0
|
300-я
|
25.09.2021
|
Динамо
|
Рух (г)
|
Леонид КУЧУК
|
2:0
Тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Победы
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (8), Карпаты (87), Кривбасс (8),
|
308
|
|
|
Металлург З (26), Металлист (148, Днепр (31)
|
|
2.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (272), Динамо (28)
|
300
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (56), Динамо (10), Таврия (3),
|
213
|
|
|
Ильичевец (99), Ворскла (45)
|
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (123), Кремень (10), Металлург З (8),
|
153
|
|
|
Карпаты (7), Ильичевец (5)
|
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (23), Верес (4), ЦСКА (23),
|
127
|
|
|
Металлист (41), Металлург З (4), Таврия (32)
|
|
6.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
122
|
7.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (41), Черноморец (55), Таврия (12)
|
108
|
8.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь
|
97
|
9.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (79), Металлург З (15)
|
94
|
10.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
90
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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