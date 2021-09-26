Мирча Луческу отпраздновал 300-ю викторию в чемпионатах Украины

Больше побед в УПЛ одержали только команды Мирона Маркевича

  • 26.09.2021 10:10
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  • 1 комментарий
Мирча Луческу отпраздновал 300-ю викторию в чемпионатах Украины
© ФК Динамо Киев

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).

Победа «Динамо» над «Рухом» стала 300-й для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Больше викторий в УПЛ отпраздновал только Мирон Маркевич - 308. 272 матча под руководством румынского тренера выиграл «Шахтер» и 28 - «Динамо». К слову, первую победу в украинских чемпионатах Луческу записал в свой актив 22 мая 2004 года, когда горняки дома разгромили также команду из Львова - «Карпаты», которую возглавлял… Маркевич.

Юбилейные победы Мирчи Луческу в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Клуб Луческу

Соперник

Тренер

Счет

1-я

22.05.2004

Шахтер

Карпаты (д)

Мирон МАРКЕВИЧ

5:0

50-я

01.04.2006

Шахтер

Сталь А (г)

Анатолий ВОЛОБУЕВ

3:1

100-я

05.10.2008

Шахтер

Черноморец (г)

Виталий ШЕВЧЕНКО

3:0

150-я

25.09.2010

Шахтер

Металлист (г)

Мирон МАРКЕВИЧ

2:1

200-я

07.10.2012

Шахтер

Металлист (г)

Мирон МАРКЕВИЧ

2:0

250-я

11.04.2014

Шахтер

Черноморец (д)

Александр БАБИЧ

5:0

300-я

25.09.2021

Динамо

Рух (г)

Леонид КУЧУК

2:0

Тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины

 

Тренер

Клубы

Победы

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (8), Карпаты (87), Кривбасс (8),

308

 

 

Металлург З (26), Металлист (148, Днепр (31)

 

2.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (272), Динамо (28)

300

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (56), Динамо (10), Таврия (3),

213

 

 

Ильичевец (99), Ворскла (45)

 

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (123), Кремень (10), Металлург З (8),

153

 

 

Карпаты (7), Ильичевец (5)

 

5.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (23), Верес (4), ЦСКА (23),

127

 

 

Металлист (41), Металлург З (4), Таврия (32)

 

6.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

122

7.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (41), Черноморец (55), Таврия (12)

108

8.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь

97

9.

Олег ТАРАН

Кривбасс (79), Металлург З (15)

94

10.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря

90

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 26.09.2021 10:31
    +1
    Теперь понятно, почему Маркевич так ненавидит Динамо Киев.
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