Мирча Луческу отпраздновал 300-ю викторию в чемпионатах Украины

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).

Победа «Динамо» над «Рухом» стала 300-й для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины. Больше викторий в УПЛ отпраздновал только Мирон Маркевич - 308. 272 матча под руководством румынского тренера выиграл «Шахтер» и 28 - «Динамо». К слову, первую победу в украинских чемпионатах Луческу записал в свой актив 22 мая 2004 года, когда горняки дома разгромили также команду из Львова - «Карпаты», которую возглавлял… Маркевич.

Юбилейные победы Мирчи Луческу в чемпионатах Украины

Победа Дата Клуб Луческу Соперник Тренер Счет 1-я 22.05.2004 Шахтер Карпаты (д) Мирон МАРКЕВИЧ 5:0 50-я 01.04.2006 Шахтер Сталь А (г) Анатолий ВОЛОБУЕВ 3:1 100-я 05.10.2008 Шахтер Черноморец (г) Виталий ШЕВЧЕНКО 3:0 150-я 25.09.2010 Шахтер Металлист (г) Мирон МАРКЕВИЧ 2:1 200-я 07.10.2012 Шахтер Металлист (г) Мирон МАРКЕВИЧ 2:0 250-я 11.04.2014 Шахтер Черноморец (д) Александр БАБИЧ 5:0 300-я 25.09.2021 Динамо Рух (г) Леонид КУЧУК 2:0

Тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины