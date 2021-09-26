Вторая лига. Матчи 10-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 10-й тур
26 сентября
- 14:00. Карпаты Галич – Чернигов
- 15:00. Виктория Николаевка – Реал Фарма Одесса
- 15:00. Любомир Ставище – Днепр Черкасcы
- 15:00. Перемога Днепр – Металлург Запорожье
- 16:00. Кристалл Херсон – Волчанск
- 16:00. Полтава – Балканы Заря
- 16:00. Скорук Томаковка – Таврия Симферополь
- 16:00. Чайка Петропавловская Борщаговка – Рубикон Киев
- 16:00. Энергия Новая Каховка – Николаев
- 16:30. Левый берег Киев – Диназ Вышгород
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом матчей.
Источник — Sport.ua
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