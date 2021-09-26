Лацио – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогнноз специалиста на матч чемпионата Италии

  • 26.09.2021 06:00
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Лацио – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 6-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Рома».

«Вечное римское дерби всегда с нетерпением и надеждой ждут истинные поклонники этих именитых клубов. Тем более у клубов новые рулевые! 62-летний Маурицио Сарри, который успешно и творчески тренировал «Наполи», «Челси», «Ювентус», начинает прививать лациале ростки своей фирменной тонкой игры. «Рома» решила взять вместо Паулу Фонсеки топ-тренера мирового уровня. И сегодня их возглавляет так называемый «Особенный» Жозе Моуринью, который тренировал топ-клубы и дважды завоевал трофей Лиги чемпионов с «Порту» и «Интером». Там, где Моуринью, никому не скучно. Я заметил, что во всех командах, которые тренировал Жозе, в обязательном случае появлялся португальский футболист. Вот и сейчас «Ромой» приобретен у «Вулверхэмптона» опытный классный вратарь Руй Патрисиу. Ушли из «Ромы» в межсезонье Флоренци, Педро, Жуан, Джеко, Клюйверт, Лопес, Ундер, Перес. Пришли в римский клуб английский форвард Абрахам, за которого были заплачены 40 млн евро, уругвайский защитник Винья, а также нападающий сборной Узбекистана Шомуродов, который является забивным парнем. Взяла «Рома» также Ибаньеса, из аренды вернулся Н’Зонзи. Не сомневаюсь, что и он поможет команде. На следующей неделе в Украине мы воочию увидим «Рому», которая сыграет 30 сентября с «Зарей».

У «Ромы» в Серии А после пяти матчей 4 победы и одно поражение. Римляне на три очка отстают от лидера чемпионата Италии «Наполи». Отметим, что в Лиге конференций «джаллоросси» уже обыграли софийский ЦСКА со счетом 5:1. «Рома» еще не играла вничью. И вот у них первый по-настоящему топ-матч в сезоне. У «Ромы» ровный состав с хорошими игроками, но без звезд первой величины. Поэтому они готовы выполнять беспрекословно все задуманное Жозе Моуринью. Для него это самое главное. «Лацио» после перехода Симоне Индзаги сделал выбор в пользу творческого художника Маурицио Сарри, при котором все команды тонко комбинируют и радуют зрителей своей игрой. Для этого нужно время и терпение, так как это очень сложный процесс постановки новой игры. В «Лацио» из тех, кто пришел в команду, стоит отметить испанца Педро, бразильца Фелипе Андерсона и албанца Хюсая. «Лацио» в новом сезоне дважды победил, в том числе «Специю» со счетом 6:1. Также они два раза сыграли вничью и проиграли 0:2 «Милану». В еврокубках «Лацио» проиграл в Стамбуле «Галатасараю» 0:1. Лидерами атаки лациале остаются Иммобиле, Луис Альберто, Милинкович-Савич. Теперь к ним добавился Андерсон. Кстати Иммобиле уже шесть мячей забил в новом сезоне.

Эмоции от римского дерби обычно длительное время не утихают в Европе. Не завидую арбитрам матча. Будет много борьбы. Не исключаю удаления, пенальти и незасчитанные голы. «Рома» - бескомпромиссная команда, которая не играет вничью. Кстати, Моуринью точно такой же. Все или ничего. А «Лацио» сторонник аналитической и стратегической игры, что присуще умному, тонкому банкиру Маурицио Сарри. Встретятся две противоположные команды из столицы Италии. Конечно, обе команды забьют. Но я склоняюсь к результативной ничьей», - сказал Грозный.

Матч «Лацио» – «Рома» состоится 26-го сентября. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Вячеслав Грозный, Sport.ua

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