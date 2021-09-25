Оценки матча Рух — Динамо. Лучшим игроком стал Гармаш

В субботу, 25 сентября, состоялся поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» на выезде обыграло львовский «Рух» (2:0).

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшим игроком матча стал футболист «Динамо» Денис Гармаш, который в первом тайме заработал пенальти, реализованный Цыганковым, и сам забил гол на 38-й минуте встречи. Гармаш получил 7,0 балла.

Оценки Sport.ua за матч «Рух» — «Динамо» – 0:2:

Замены «Руха»: Лях - 5,5; Кондраков - 5,5; Рунич - 5,5; Ориховский - 5,0; Таллес - б/о.

Замены «Динамо»: Витиньо - 6,0; Шкурин - 6,0; Караваев - б/о; Де Пена - б/о.