ТЕТЕ: «Сегодня было необходимо победить»

Футболист «Шахтера» подвел итоги поединка с «Вересом» (4:1)

  • 25.09.2021 22:26
  • 260 просмотров
  • 0 комментариев
ТЕТЕ: «Сегодня было необходимо победить»
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете в эфире телеканала «Футбол 2» прокомментировал победу над «Вересом» (4:1) в 9-м туре УПЛ.

– С победой! Что она значит для команды?
– Очень непростой матч. Прекрасно понимаем, насколько победа важна для нас, для нашего пути в чемпионате. Одержать верх сегодня было необходимо, потому что мы боремся за титул и идем к нему.

– Чувствовалось, что в первом тайме соперник иногда доминировал?
– Это составляющая игры. Понятно, что мы не можем этого принимать. Нужно всегда доминировать. Да, в первом тайме была некоторая неслаженность, но во втором мы вернулись и показали настоящую игру.

– Ты отличился сегодня. Что этот гол значит для тебя?
– Очень важный гол. Всегда круто забивать и помогать команде. Сейчас нужно продолжать для того, чтобы забивать еще больше таких красивых мячей.

– Какой момент матча стал ключевым?
– Думаю, что именно тот самый гол. Когда мы забили второй мяч, команда почувствовала, что идет к победе. Так и случилось.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности