ТЕТЕ: «Сегодня было необходимо победить»

Полузащитник «Шахтера» Тете в эфире телеканала «Футбол 2» прокомментировал победу над «Вересом» (4:1) в 9-м туре УПЛ.

– С победой! Что она значит для команды?

– Очень непростой матч. Прекрасно понимаем, насколько победа важна для нас, для нашего пути в чемпионате. Одержать верх сегодня было необходимо, потому что мы боремся за титул и идем к нему.

– Чувствовалось, что в первом тайме соперник иногда доминировал?

– Это составляющая игры. Понятно, что мы не можем этого принимать. Нужно всегда доминировать. Да, в первом тайме была некоторая неслаженность, но во втором мы вернулись и показали настоящую игру.

– Ты отличился сегодня. Что этот гол значит для тебя?

– Очень важный гол. Всегда круто забивать и помогать команде. Сейчас нужно продолжать для того, чтобы забивать еще больше таких красивых мячей.

– Какой момент матча стал ключевым?

– Думаю, что именно тот самый гол. Когда мы забили второй мяч, команда почувствовала, что идет к победе. Так и случилось.