Помощник тренера Вереса: «Пока были силы, давали борьбу Шахтеру»

Ассистент главного тренера «Вереса» Александр Зотов – о поражении своей команды в игре с «Шахтером» (1:4).
– Сегодня вы дали достойный бой «Шахтеру». Такого матча ожидали?
– Судя по счету, в первом тайме пока силы были, может, и давали борьбу «Шахтеру». А во втором много ошибались – все закономерно.
– Если детальнее, чем первый тайм был лучше второго?
– Пока силы были, еще успевали перестраиваться и меньше ошибались, а второй тайм все показал.
– Чего вашей команде сегодня не хватило для удовлетворительного результата?
– Ошибок поменьше бы и забитых мячей.
– Что должен был внести Гегедош в игру?
– Забитые голы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.