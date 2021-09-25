Помощник тренера Вереса: «Пока были силы, давали борьбу Шахтеру»

Ассистент главного тренера «Вереса» Александр Зотов – о поражении своей команды в игре с «Шахтером» (1:4).

– Сегодня вы дали достойный бой «Шахтеру». Такого матча ожидали?

– Судя по счету, в первом тайме пока силы были, может, и давали борьбу «Шахтеру». А во втором много ошибались – все закономерно.

– Если детальнее, чем первый тайм был лучше второго?

– Пока силы были, еще успевали перестраиваться и меньше ошибались, а второй тайм все показал.

– Чего вашей команде сегодня не хватило для удовлетворительного результата?

– Ошибок поменьше бы и забитых мячей.

– Что должен был внести Гегедош в игру?

– Забитые голы.