Помощник тренера Вереса: «Пока были силы, давали борьбу Шахтеру»

Александр Зотов прокомментировал поражение от донецкого клуба (1:4)

  • 25.09.2021 21:32
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Помощник тренера Вереса: «Пока были силы, давали борьбу Шахтеру»
© ФК Шахтер Донецк

Ассистент главного тренера «Вереса» Александр Зотов – о поражении своей команды в игре с «Шахтером» (1:4).

– Сегодня вы дали достойный бой «Шахтеру». Такого матча ожидали?
– Судя по счету, в первом тайме пока силы были, может, и давали борьбу «Шахтеру». А во втором много ошибались – все закономерно.

– Если детальнее, чем первый тайм был лучше второго?
– Пока силы были, еще успевали перестраиваться и меньше ошибались, а второй тайм все показал.

– Чего вашей команде сегодня не хватило для удовлетворительного результата?
– Ошибок поменьше бы и забитых мячей.

– Что должен был внести Гегедош в игру?
– Забитые голы.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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