В воскресенье, 26-го сентября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» встретится с «Металлистом 1925». Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и начнется в 19:30.
«Десна» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Десна» – «Металлист 1925» покажет телеканал Футбол 1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Металлист 1925».
Источник — Sport.ua
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