Криштиану РОНАЛДУ: «Мы должны показать свою истинную силу»

36-летний португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Астон Виллы» (0:1) в поединке 6-го тура АПЛ.

«Это только начало, но в таком сильном турнире, как Премьер-лига, на счету каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, подняться на ноги и показать свою истинную силу», — написал Роналду после матча.

Криштиану вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч.