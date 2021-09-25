Криштиану РОНАЛДУ: «Мы должны показать свою истинную силу»

36-летний португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды от «Астон Виллы» (0:1) в поединке 6-го тура АПЛ.
«Это только начало, но в таком сильном турнире, как Премьер-лига, на счету каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, подняться на ноги и показать свою истинную силу», — написал Роналду после матча.
Криштиану вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч.
Источник — Instagram
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