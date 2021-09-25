Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я доволен тем, как сыграли молодые игроки Шахтера»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 25.09.2021 19:14
  • 1175 просмотров
  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я доволен тем, как сыграли молодые игроки Шахтера»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы 4:1 над «Вересом» в матче УПЛ.

«Сегодня на поле было много молодых игроков, и я доволен, как они сыграли. Хотя мы могли забить второй гол намного раньше. Возможно, молодые футболисты не всегда понимают и чувствуют, когда нужно закрывать матч».

«Как я уже говорил, для меня важно, чтобы молодые украинцы быстро прогрессировали. Мы еще в первом тайме должны были забивать второй, но пропустили», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 25.09.2021 19:22
    -2
    "Але в лігі чемпіонів я пускати їх не буду")))
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    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 19:16
    -1
    Лучший тренер УПЛ.
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