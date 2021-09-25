Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я доволен тем, как сыграли молодые игроки Шахтера»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы 4:1 над «Вересом» в матче УПЛ.

«Сегодня на поле было много молодых игроков, и я доволен, как они сыграли. Хотя мы могли забить второй гол намного раньше. Возможно, молодые футболисты не всегда понимают и чувствуют, когда нужно закрывать матч».

«Как я уже говорил, для меня важно, чтобы молодые украинцы быстро прогрессировали. Мы еще в первом тайме должны были забивать второй, но пропустили», - сказал Де Дзерби.