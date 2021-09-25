Ярмоленко снова вышел в конце матча, Вест Хэм добыл победу

«Вест Хэм» в тяжелом матче АПЛ обыграл «Лидс» со счетом 2:1 благодаря позднему голу лидера команды Майкла Антонио.
Украинец Андрей Ярмоленко снова появился на поле лишь в конце встречи. На этот раз украинец вышел уже в компенсированное время.
Лондонская команда идет на 7-м месте.
Чемпионат Англии. 6-й тур
Лидс - Вест Хэм 1:2
Голы: Рафинья, 19 - Фирпо, 67 (в свои ворота), Антонио, 90
Эвертон - Норвич 2:0
Голы: Таунсенд, 29 (с пен), Дюкур, 77
Лестер - Бернли 2:2
Голы: Варди, 37, 85 - Варди, 12 (в свои ворота), Корне, 40
Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Голы: Сарр, 72 - Лонгстаф, 23
Источник — Sport.ua
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