6-й тур
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
25.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко снова вышел в конце матча, Вест Хэм добыл победу

Украинец почти не получает игровое время в АПЛ

  • 25.09.2021 19:25
  • 1221 просмотр
  • 1 комментарий
Ярмоленко снова вышел в конце матча, Вест Хэм добыл победу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» в тяжелом матче АПЛ обыграл «Лидс» со счетом 2:1 благодаря позднему голу лидера команды Майкла Антонио.

Украинец Андрей Ярмоленко снова появился на поле лишь в конце встречи. На этот раз украинец вышел уже в компенсированное время.

Лондонская команда идет на 7-м месте.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Лидс - Вест Хэм 1:2
Голы: Рафинья, 19 - Фирпо, 67 (в свои ворота), Антонио, 90

Эвертон - Норвич 2:0
Голы: Таунсенд, 29 (с пен), Дюкур, 77

Лестер - Бернли 2:2
Голы: Варди, 37, 85 - Варди, 12 (в свои ворота), Корне, 40

Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Голы: Сарр, 72 - Лонгстаф, 23

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Alehandro
    Alehandro, 25.09.2021 19:59
    +1
    Судья 5 минут компенсировал. Я на 90+5 минуте переключился на Аталанту - Ярмолы не было... на сколько ж его там выпустили? на 10 секунд?
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