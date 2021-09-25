Ярмоленко снова вышел в конце матча, Вест Хэм добыл победу

«Вест Хэм» в тяжелом матче АПЛ обыграл «Лидс» со счетом 2:1 благодаря позднему голу лидера команды Майкла Антонио.

Украинец Андрей Ярмоленко снова появился на поле лишь в конце встречи. На этот раз украинец вышел уже в компенсированное время.

Лондонская команда идет на 7-м месте.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Лидс - Вест Хэм 1:2

Голы: Рафинья, 19 - Фирпо, 67 (в свои ворота), Антонио, 90

Эвертон - Норвич 2:0

Голы: Таунсенд, 29 (с пен), Дюкур, 77

Лестер - Бернли 2:2

Голы: Варди, 37, 85 - Варди, 12 (в свои ворота), Корне, 40

Уотфорд - Ньюкасл 1:1

Голы: Сарр, 72 - Лонгстаф, 23