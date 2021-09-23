В субботу, 25 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Лидс»

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» намерены замахнуться еще выше, но старт нового чемпионата им пока не удается. В первых пяти турах они потерпели два поражения и трижды сыграли вничью, набрав скромные три балла. Впереди матч против команды Дэвида Мойеса, где будет очень непросто не только одержать первую победу в сезоне, но и просто зацепиться за очки.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в прошлом сезоне вели борьбу за путевку в Лигу чемпионов, но все же финишировали шестыми в турнирной таблице и получили путевку в групповой раунд Лиги Европы. Подопечные Мойеса в новом чемпионате намерены продолжить прогрессировать, что показали не словом, а делом, потерпев лишь одно поражение в первых пяти турах.

В прошлое воскресенье «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате, но уже в среду взял реванш у «красных дьяволов», одержав минимальную победу в Кубке Английской лиги. Украинский вингер Андрей Ярмоленко в том поединке вышел в старте и отыграл все 90 минут, однако в Премьер-лиге пока стабильно лишь выходит на замену в конце второго тайма.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лидс»: Меслиер – Даллас, Эйлинг, Купер, Фирпо, Филлипс, Рафинья, Клих, Морено, Джеймс, Бэмфорд.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Райс, Форналс, Соучек, Бенрахма, Антонио, Боуэн.

25 сентября, суббота