Юрген КЛОПП: «Салах играет на том же уровне, что и Левандовски»

Наставник «Ливерпуля» сравнил двух форвардом

  • 25.09.2021 17:49
  • 391 просмотр
  • 0 комментариев
Юрген КЛОПП: «Салах играет на том же уровне, что и Левандовски»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил своего подопечного Мохамеда Салаха с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски:

«Салах или Левандовски? Мо играет абсолютно на том же уровне, в этом нет никаких сомнений. Мо – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает все, чтобы всегда быть в хорошей форме и оставаться на верном пути.

Первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень здорово для футболиста.

Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мо делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие. Очевидно, мне повезло работать с хорошими игроками».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может перейти в «Ливерпуль».

Источник — The Guardian

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности