Юрген КЛОПП: «Салах играет на том же уровне, что и Левандовски»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил своего подопечного Мохамеда Салаха с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски:
«Салах или Левандовски? Мо играет абсолютно на том же уровне, в этом нет никаких сомнений. Мо – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает все, чтобы всегда быть в хорошей форме и оставаться на верном пути.
Первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень здорово для футболиста.
Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мо делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие. Очевидно, мне повезло работать с хорошими игроками».
Ранее сообщалось о том, что Левандовски может перейти в «Ливерпуль».
Источник — The Guardian
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