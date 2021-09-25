Юрген КЛОПП: «Салах играет на том же уровне, что и Левандовски»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил своего подопечного Мохамеда Салаха с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски:

«Салах или Левандовски? Мо играет абсолютно на том же уровне, в этом нет никаких сомнений. Мо – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает все, чтобы всегда быть в хорошей форме и оставаться на верном пути.

Первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень здорово для футболиста.

Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мо делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие. Очевидно, мне повезло работать с хорошими игроками».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может перейти в «Ливерпуль».