Снигур вышла в финал турнира в Португалии

Украинка поборется за титул в Сантареме

  • 25.09.2021 17:13
  • 207 просмотров
  • 0 комментариев
Снигур вышла в финал турнира в Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур в полуфинале хардового турнира ITF в португальском Сантареме в двух сетах обыграла представительницу Болгарии Изабелу Шиникову.

1/2 финала

Изабела Шиникова (Болгария) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 3:6

Вчера в четвертьфинале Снигур обыграла россиянку Анастасию Тихонову.

В финале Снигур сыграет с победителем матча между Эллен Перес (Австралия) и Ралукой Джорджаной Шербан (Кипр).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности