Снигур вышла в финал турнира в Португалии

Сегодня Дарья Снигур в полуфинале хардового турнира ITF в португальском Сантареме в двух сетах обыграла представительницу Болгарии Изабелу Шиникову.
1/2 финала
Изабела Шиникова (Болгария) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 3:6
Вчера в четвертьфинале Снигур обыграла россиянку Анастасию Тихонову.
В финале Снигур сыграет с победителем матча между Эллен Перес (Австралия) и Ралукой Джорджаной Шербан (Кипр).
Источник — Sport.ua
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