Снигур обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии

Украинка в двух сетах справилась с Анастасией Тихоновой

  • 24.09.2021 16:28
  • 331 просмотр
  • 0 комментариев
Снигур обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.
 
В 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, одолела россиянку Анастасию Тихонову (№271 WTA).
 
Сантарен. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Тихонова (Россия) – 7:5, 7:6 (6)
    
Далее по сетке у Снигур болгарка Изабелла Шиникова (№235 WTA).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности