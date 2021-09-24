Снигур обыграла россиянку на пути в полуфинал турнира ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№218 WTA) одержала еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Португалии.
В 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, одолела россиянку Анастасию Тихонову (№271 WTA).
Сантарен. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Тихонова (Россия) – 7:5, 7:6 (6)
Далее по сетке у Снигур болгарка Изабелла Шиникова (№235 WTA).
Источник — Sport.ua
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