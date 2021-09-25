Шахтер – Верес. Сикан и Конопля выйдут в основе

Сегодня, 25 сентября «Шахтер» в девятом туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Марлос, Соломон, Сикан
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Е. Пасич, Кучеров, Панасенко, Г. Пасич, М. Шестаков
Источник — УПЛ
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