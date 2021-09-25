Шахтер – Верес. Сикан и Конопля выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

  • 25.09.2021 16:14
  • 878 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер – Верес. Сикан и Конопля выйдут в основе
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 25 сентября «Шахтер» в девятом туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Марлос, Соломон, Сикан

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Е. Пасич, Кучеров, Панасенко, Г. Пасич, М. Шестаков

Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 25.09.2021 16:47
    0
    Удачи лучшие!
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 25.09.2021 16:16
    0
    Страшно...Витао/Кривцов((( опять без Степы..ох уж этот итальянский эксперементатор)))
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