Рональд КУМАН: «Слухи об отставке? Такова моя работа»

Наставник «Барселоны» - о своем возможном увольнении

  • 25.09.2021 16:01
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Рональд КУМАН: «Слухи об отставке? Такова моя работа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что вскоре он будет отправлен в отставку:

«Я не могу что-то сказать на эту тему, потому что уже давно не занимаюсь чтением прессы. Я знаю о слухах, но всё, что нам нужно делать, это выигрывать матчи.

Ходят слухи, называются имена… Такова моя работа. Но я не собираюсь тратить энергию на то, что не могу контролировать».

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Источник — Marca

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