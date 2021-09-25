Рональд КУМАН: «Слухи об отставке? Такова моя работа»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что вскоре он будет отправлен в отставку:

«Я не могу что-то сказать на эту тему, потому что уже давно не занимаюсь чтением прессы. Я знаю о слухах, но всё, что нам нужно делать, это выигрывать матчи.

Ходят слухи, называются имена… Такова моя работа. Но я не собираюсь тратить энергию на то, что не могу контролировать».

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