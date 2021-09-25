Не проработал и двух месяцев. Экс-тренер Динамо покинул Ростов

ФК «Ростов» официально сообщил о том, что Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера команды. 74-летний специалист возглавил команду только в начале августа, заменив Валерия Карпина, который ушел в сборную России.
На посту главного тренера «Ростова» Семин провел 7 матчей, из которых выиграл только 1. Последней каплей для Семина стало поражение 0:1 от «Чайки» в Кубке России.
Напомним, в 2008-2009 и 2010-2012 годах Семин возглавлял «Динамо» Киев.
Источник — ФК Ростов
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