ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Динамо возглавил Ростов

Юрий Семин вернулся к работе

  • 04.08.2021 12:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Динамо возглавил Ростов
© ФК Ростов. Юрий Семин

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин стал главным тренером российского «Ростова».

74-летний специалист заключил контракт с клубом сроком на 2 года. В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», который он покинул в июне 2020 года по истечении срока контракта.

В двух турах нового сезона российской Премьер-лиги «Ростов» не набрал ни одного очка.

Напомним, Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.

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Источник — ФК Ростов

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