ОФИЦИАЛЬНО. Бывший главный тренер Динамо возглавил Ростов

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин стал главным тренером российского «Ростова».

74-летний специалист заключил контракт с клубом сроком на 2 года. В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», который он покинул в июне 2020 года по истечении срока контракта.

В двух турах нового сезона российской Премьер-лиги «Ростов» не набрал ни одного очка.

Напомним, Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.